Usa | Biden | “Non possiamo accettare violenza politica sia la norma”

wynceed : @OgulaPat io ambia Biden hapo USA - TheItalianTimes : ?? TRUMP E CAPITOL HILL Un anno dopo l’assalto di #CapitolHill. “Rinviato” il ritorno di #Trump. Il #6gennaio 2020 “… - LuigiColline : @Enrico26659481 @ChimicoTeorico @nerimatteo @RichiSanto2208 Sono sostanzialmente d'accordo ma credo che il ricatto… - il_latinista : Pare che oggi Sleepy Joe parlerà alla nazione in merito all'assalto a Capitol Hill. Scommettiamo che sfrutterà l'oc… - roserome1927 : @imansiosatamam2 @giulssxprotocol Questa cosa che non è aggiornato mi manda hai pazzi. Non mi da Biden presidente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

12.38:violenza politica non sia norma "Non possiamo permetterci"di diventare un Paese che accetta la violenza politica come norma". Così il presidentenel discorso, anticipato alla stampa, in occasione del primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill. "Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte di ribaltare la ...Era il 6 gennaio 2021 quando una folla di sostenitori di Donald Trump cercò di impedire la proclamazione della vittoria elettorale di Joefacendo irruzione al Campidoglio. Un evento ...WASHINGTON - "Non possiamo permettercidi diventare un Paese che accetta la violenza politica come norma". Così il presidente Usa Biden nel discorso, anticipato alla stampa, in occasione del primo anni ...E i suoi proclami qualche turbamento lo provocano, visto che Biden, per sconfiggerlo ... più in generale la clamorosa violazione di quel fair play istituzionale che negli Usa è una legge non scritta.