Usa, Biden nell’anniversario dell’assalto a Capitol Hill: «Trump cercò di sovvertire la Costituzione» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato oggi dal Campidoglio in occasione dell’anniversario dell’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando sostenitori del suo predecessore, Donald Trump, assaltarono Capitol Hill. «Prego perché non ci sia più una giornata come quella che vivemmo un anno fa», ha detto Biden ai giornalisti, poco prima del suo discorso di commemorazione. Prima del suo intervento, ha preso parola la sua vice, Kamala Harris: «Non possiamo lasciare che il nostro futuro sia deciso da chi diffonde bugie e disinformazione», ha affermato. «In quell’attacco alla democrazia gli assalitori tentarono non solo di distruggere l’edificio e le vite dei parlamentari ma i valori, le idee e le istituzioni che generazioni di americani hanno conquistato e difeso col sangue». Poco dopo le 15 e ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha parlato oggi dal Campidoglio in occasione dell’anniversario dell’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando sostenitori del suo predecessore, Donald, assaltarono. «Prego perché non ci sia più una giornata come quella che vivemmo un anno fa», ha dettoai giornalisti, poco prima del suo discorso di commemorazione. Prima del suo intervento, ha preso parola la sua vice, Kamala Harris: «Non possiamo lasciare che il nostro futuro sia deciso da chi diffonde bugie e disinformazione», ha affermato. «In quell’attacco alla democrazia gli assalitori tentarono non solo di distruggere l’edificio e le vite dei parlamentari ma i valori, le idee e le istituzioni che generazioni di americani hanno conquistato e difeso col sangue». Poco dopo le 15 e ...

