Uomini e Donne, Angela Paone ha sposato il suo Antonio Stellacci: la prima immagine degli sposi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono convolati a nozze lo scorso 17 dicembre Angela Paone e Antonio Stellacci. I due si sono conosciuti a settembre all'interno di Uomini e Donne. L'ex dama aveva intrapreso varie frequentazioni all'interno della trasmissione, nessuna andata a buon fine. Con Antonio però le cose sono state sin da subito diverse. Dopo una prima conoscenza, Angela e il cavaliere hanno cominciato a frequentarsi e nel giro di poco tempo hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme. Complici e affiatati, i due erano ritornati come ospiti del programma per annunciare il loro matrimonio. Nelle ultime ore Angela ha condiviso sul suo profilo Instagram un momento del matrimonio: L'articolo proviene da Isa e Chia.

