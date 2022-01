“Uno perso dopo una lite terribile”. Valeria Marini, perché non ha mai avuto figli: tre momenti tristi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Molti avranno ingenuamente dedotto che, come per più stelle nel mondo dello spettacolo, non era mai diventata mamma perché troppo concentrata sulla propria carriera televisiva. Ma invece, almeno per Valeria Marini, non è andata affatto così. L’inimitabile, stellare, vamp del piccolo schermo ha sempre sognato di avere figli un giorno. Purtroppo ci sono stati svariati, indimenticabili, avvenimenti che non le hanno permesso di coronare quel sogno. Alcuni telespettatori la ricorderanno, recentemente, proclamare l’idea di avere un figlio da sola. Non avendo mai probabilmente trovato il partner adatto. Un desiderio che, nonostante il tempo continui a scorrere senza tregua, ha sempre e continua ad attanagliare il cuore di Valeria Marini. Ma perché finora ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Molti avranno ingenuamente dedotto che, come per più stelle nel mondo dello spettacolo, non era mai diventata mammatroppo concentrata sulla propria carriera televisiva. Ma invece, almeno per, non è andata affatto così. L’inimitabile, stellare, vamp del piccolo schermo ha sempre sognato di avereun giorno. Purtroppo ci sono stati svariati, indimenticabili, avvenimenti che non le hanno permesso di coronare quel sogno. Alcuni telespettatori la ricorderanno, recentemente, proclamare l’idea di avere uno da sola. Non avendo mai probabilmente trovato il partner adatto. Un desiderio che, nonostante il tempo continui a scorrere senza tregua, ha sempre e continua ad attanagliare il cuore di. Mafinora ...

Advertising

Marco5Francia : @ledep Che Nadal creda alla scienza non è una gran sorpresa... Battutacce a parte, ho serissime difficoltà a compre… - Dekmar83 : @Gaspa E chiudo qua perché ho già perso abbastanza tempo dietro a uno come te. Oggi lavoro pure a differenza tua, t… - dangdaide : @LorenaLuVi Quindi lei quando la fermano e le chiedono la patente, il biglietto del bus, del teatro, del treno, il… - Taty28643058 : @PaoloLeChat @ninaverdelli Tutto risolto si son perso un fascicolo ,poverini, non deve accadere è uno schifo - ultimora_pol : #Kazakistan #Bielorussia La leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana #Tsikhanouskaya: 'Le truppe bielorusse sch… -