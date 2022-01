Università, la ministra Messa scrive agli atenei: «Sì a esami e sedute di laurea a distanza se necessario» (Di giovedì 6 gennaio 2022) esami e sedute di laurea nelle Università potranno essere svolti a distanza. Lo ha confermato una nota del ministero dell’Università e della Ricerca, inviata a tutti gli atenei. A gennaio e febbraio, alla luce dell’aumento dei contagi da Covid, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le Università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami. Questo, ha spiegato la ministra Maria Cristina Messa, «sarà possibile, come già avvenuto in altri picchi di contagio Covid, utilizzando apposite procedure e tecnologie, che garantiscono l’identificazione del ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022)dinellepotranno essere svolti a. Lo ha confermato una nota del ministero dell’e della Ricerca, inviata a tutti gli. A gennaio e febbraio, alla luce dell’aumento dei contagi da Covid, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, lepotranno prevedere lo svolgimento con modalità adelle prove, delledie degli. Questo, ha spiegato laMaria Cristina, «sarà possibile, come già avvenuto in altri picchi di contagio Covid, utilizzando apposite procedure e tecnologie, che garantiscono l’identificazione del ...

