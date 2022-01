Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe si arrende, Genoveva lo minaccia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, l'eterna battaglia tra Felipe e Genoveva arriverà finalmente ad una svolta. In questi giorni stiamo assistendo alla resa della Salmeron che, ignara di essere caduta nella rete dell'Alvarez Hermoso, in combutta con Mendez, Santiago e Laura, confesserà l'omicidio di Marcia Sampaio. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, rivelano che presto il Becerra fingerà di torturare pesantemente Felipe e questo spingerà la dark lady ad ammettere di aver ucciso senza pietà la povera Marcia. A questo punto, tutti toglieranno la maschera e Genoveva capirà di essere stata raggirata dal marito che ha abilmente finto di aver perso la memoria per smascherarla. Poco dopo, la donna verrà arrestata e, dopo un piccolo salto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel corso dei prossimi episodi di Una, l'eterna battaglia traarriverà finalmente ad una svolta. In questi giorni stiamo assistendo alla resa della Salmeron che, ignara di essere caduta nella rete dell'Alvarez Hermoso, in combutta con Mendez, Santiago e Laura, confesserà l'omicidio di Marcia Sampaio. Ledella soap opera di Canale 5, rivelano che presto il Becerra fingerà di torturare pesantementee questo spingerà la dark lady ad ammettere di aver ucciso senza pietà la povera Marcia. A questo punto, tutti toglieranno la maschera ecapirà di essere stata raggirata dal marito che ha abilmente finto di aver perso la memoria per smascherarla. Poco dopo, la donna verrà arrestata e, dopo un piccolo salto ...

