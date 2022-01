Una vita anticipazioni: Genoveva in trappola ma non confessa, almeno per ora (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ed è arrivato il momento di scoprire tuttala verità sulla perdita di memoria di Felipe, sulla sua finta amnesia. Ebbene si, come Genoveva ha sempre temuto, Felipe l’ha ingannata, facendole credere di non ricordare nulla. In realtà siamo di fronte a un piano ben studiato a tavolino: solo in questo modo l’avvocato potrà vendicare per sempre la morte di Marcia. Ma come andrà a finire questa storia, che ne sarà di Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 gennaio 2022. Avrete visto che Genoveva è stata separata da Felipe ma non ha ancora deciso di parlare. Una delle persone che era rimasta in compagnia di Felipe si stava prendendo cura di lui, curando le ferite. Quella persona è Laura. E’ chiaro quindi a tutti che c’è una grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ed è arrivato il momento di scoprire tuttala verità sulla perdita di memoria di Felipe, sulla sua finta amnesia. Ebbene si, comeha sempre temuto, Felipe l’ha ingannata, facendole credere di non ricordare nulla. In realtà siamo di fronte a un piano ben studiato a tavolino: solo in questo modo l’avvocato potrà vendicare per sempre la morte di Marcia. Ma come andrà a finire questa storia, che ne sarà di? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 gennaio 2022. Avrete visto cheè stata separata da Felipe ma non ha ancora deciso di parlare. Una delle persone che era rimasta in compagnia di Felipe si stava prendendo cura di lui, curando le ferite. Quella persona è Laura. E’ chiaro quindi a tutti che c’è una grande ...

