Una vita, anticipazioni 6 gennaio 2022: Aurelio mette alle strette Marcos (Di giovedì 6 gennaio 2022) La situazione per Marcos Bacigalupe si farà sempre più complicata e per tale motivo, l'uomo, deciderà di accettare l'accordo proposto da don Salustiano Quesada e deciderà di comunicarlo ad Aurelio. Quest'ultimo, però, secondo le anticipazioni Una vita di oggi giovedì 6 gennaio 2022, lo metterà alle strette comunicandogli che c'è una nuova condizione da rispettare. Nel frattempo, Liberto e Rosina si vedranno costretti a rimandare il loro viaggio a causa di un raffreddore. Una vita, trama 6 gennaio 2022: Liberto e Rosina costretti a rimandare il viaggio Rosina ha deciso di prendere di esempio l'idea avuta da Genoveva e penserà di fare un viaggio con suo marito Liberto per ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) La situazione perBacigalupe si farà sempre più complicata e per tale motivo, l'uomo, deciderà di accettare l'accordo proposto da don Salustiano Quesada e deciderà di comunicarlo ad. Quest'ultimo, però, secondo leUnadi oggi giovedì 6, loràcomunicandogli che c'è una nuova condizione da rispettare. Nel frattempo, Liberto e Rosina si vedranno costretti a rimandare il loro viaggio a causa di un raffreddore. Una, trama 6: Liberto e Rosina costretti a rimandare il viaggio Rosina ha deciso di prendere di esempio l'idea avuta da Genoveva e penserà di fare un viaggio con suo marito Liberto per ...

Advertising

lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - RaiTre : Una serata speciale dedicata a Franco Battiato, Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della ke… - CarloCalenda : Non va bene l’obbligo solo per gli over 50 e non va bene aspettare un mese. Non va bene per gli ospedali, gli infer… - collateralgio : È evidente che #Djokovic non abbia mai visto in vita sua una puntata di Airport Security - Australia. E questa, s… - Giorgio19521 : RT @AnnaMDiGennaro: Oggi l'Epifania del Signore: *MANIFESTAZIONE* Nella nostra vita spirituale c'è sempre stata una STELLA, qualcuno cioè c… -