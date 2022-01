“Una tragedia immensa”. Andrea muore a 25 anni: lascia moglie e figli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una tragedia quella capitata a Tezze sul Brenta (Vicenza). Qui è morto per una caduta fatale il 25enne Andrea Soligo. Il giovane era un operaio della ditta “Fem Impianti”. Andrea è morto a causa delle ferite riportate nell’impatto con l’asfalto avvenuto dopo la caduta, un volo di almeno tre metri che è stato fatale per il 25enne sposato e padre di due figli. Per il momento resta ancora da ricostruire la dinamica di questa ennesima morte bianca avvenuta poco dopo l’inizio del turno. Andrea Soligo, da quello che si sa finora, stava lavorando in via Sole 27, nella proprietà della Fen Impianti in zona industriale-artigianale di Belvedere di Tezze quando è avvenuto l’incidente. Il giovane si trovava a lavorare su una scala quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto per un’altezza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unaquella capitata a Tezze sul Brenta (Vicenza). Qui è morto per una caduta fatale il 25enneSoligo. Il giovane era un operaio della ditta “Fem Impianti”.è morto a causa delle ferite riportate nell’impatto con l’asfalto avvenuto dopo la caduta, un volo di almeno tre metri che è stato fatale per il 25enne sposato e padre di due. Per il momento resta ancora da ricostruire la dinamica di questa ennesima morte bianca avvenuta poco dopo l’inizio del turno.Soligo, da quello che si sa finora, stava lavorando in via Sole 27, nella proprietà della Fen Impianti in zona industriale-artigianale di Belvedere di Tezze quando è avvenuto l’incidente. Il giovane si trovava a lavorare su una scala quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto per un’altezza di ...

