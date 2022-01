Una marea di processi annullati. Così i tribunali bocciano la Cartabia. Allarme prescrizione per reati come furti o truffe. Il problema irrisolto resta la forte carenza di organico (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Allarme arriva da Treviso ma in realtà coinvolge tutta Italia. Un messaggio chiaro che ha un altrettanto chiaro destinatario: il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Nonostante le tante rassicurazioni sullo smaltimento dei processi, soprattutto penali, arrivate negli scorsi mesi anche grazie alle misure disposte dalla Guardasigilli (leggi l’articolo), sembrerebbe che non solo il problema non sia stato risolto, ma che anzi possa a breve peggiorare. La prescrizione dei reati, anche per processi non complessi, riguardanti ad esempio il furto e la truffa, è ormai una certezza, non più un rischio. CARA MARTA. A denunciarlo, come detto, è stato Massimo De Bortoli, procuratore facente funzioni a Treviso (a breve arriverà il nuovo procuratore Marco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’arriva da Treviso ma in realtà coinvolge tutta Italia. Un messaggio chiaro che ha un altrettanto chiaro destinatario: il ministro della Giustizia Marta. Nonostante le tante rassicurazioni sullo smaltimento dei, soprattutto penali, arrivate negli scorsi mesi anche grazie alle misure disposte dalla Guardasigilli (leggi l’articolo), sembrerebbe che non solo ilnon sia stato risolto, ma che anzi possa a breve peggiorare. Ladei, anche pernon complessi, riguardanti ad esempio il furto e la truffa, è ormai una certezza, non più un rischio. CARA MARTA. A denunciarlo,detto, è stato Massimo De Bortoli, procuratore facente funzioni a Treviso (a breve arriverà il nuovo procuratore Marco ...

FBiasin : La cosa migliore che ho fatto a livello professionale nel 2021 è questa qua e certo non per merito mio, ma dell’int… - fcolarieti : Una marea di processi annullati. Così i tribunali bocciano la Cartabia. Allarme prescrizione per reati come furti o… - beppe_40 : @Ambrina1991 @VujaBoskov Campione fuori dal campo. Organizza un torneo in piena pandemia provocando una marea di co… - PuniFra : RT @Crudeli45198835: L'umanità in una schiavitù Lavorativa abietta sono ben consapevoli della marea crescente di incoscienza imprenditorial… - Maurofabio31 : @SamaRosa70 @AlfioKrancic Guarda in passato era così, ma questi sieri sono fatti non certo per curare. Li produce q… -