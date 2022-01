Un Posto al Sole | anticipazioni al 14 gennaio | Virginia tra Rossella e Riccardo

Advertising

prudenzia7 : @vippona_ a casa mia il letto è sacro! ci dorme solo chi voglio io. e poi Sole se ne dovrebbe andare proprio per fa… - NotConventionl3 : RT @catiuz92: La stanza del sole è dal 1° giorno stata scelta da Soleil, con Tommaso e Gianmaria (rimasto senza posto) Una settimana dopo… - tatjana31 : RT @tatjana31: @mariannaaprile Si sciacqui la bocca quando parla di @berlusconi rosicana sinistrata ha ottenuto posto al sole x maldicenze… - tatjana31 : @mariannaaprile Si sciacqui la bocca quando parla di @berlusconi rosicana sinistrata ha ottenuto posto al sole x ma… - scrivotweet : RT @catiuz92: La stanza del sole è dal 1° giorno stata scelta da Soleil, con Tommaso e Gianmaria (rimasto senza posto) Una settimana dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con leeccezioni delle ... suldi lavoro verranno controllati con il super green pass. Il concetto per noi fondamentale ...La stretta decisa dal governo prevede il super green pass per gli over 50 suldi lavoro e l'... ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con leeccezioni delle ...Obbligo di vaccino per gli over 50 che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. «Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere ...Obbligo vaccinale per tutti gli ultracinquantenni e l’estensione del Green pass alle (poche) attività ancora escluse. Ma anche la definizione di nuove regole per le quarantene a ...