Un Posto al Sole, anticipazioni 7 gennaio: nuovi problemi per Rossella (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 7 gennaio: Rossella cerca di riprendersi, ma nuovi problemi stanno per arrivare. Rossella sul punto di piangere (via screenshot)Il nuovo anno ha portato con sé i primi problemi e le preoccupazioni. Da una parte c’è la situazione davvero pesante che riguarda Marina e Fabrizio. L’uomo si trova in grosse difficoltà a causa di una fuga di notizie che potrebbe vederlo coinvolto addirittura in tribunale con l’accusa di frode in commercio. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Dall’altra la vicenda amorosa che ha riguardato Vittorio, Samuel e Speranza. Un triangolo che ha avuto un epilogo davvero triste con la partenza del figlio di Guido ed i dubbi ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unaldella puntata di venerdì 7cerca di riprendersi, mastanno per arrivare.sul punto di piangere (via screenshot)Il nuovo anno ha portato con sé i primie le preoccupazioni. Da una parte c’è la situazione davvero pesante che riguarda Marina e Fabrizio. L’uomo si trova in grosse difficoltà a causa di una fuga di notizie che potrebbe vederlo coinvolto addirittura in tribunale con l’accusa di frode in commercio. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Dall’altra la vicenda amorosa che ha riguardato Vittorio, Samuel e Speranza. Un triangolo che ha avuto un epilogo davvero triste con la partenza del figlio di Guido ed i dubbi ...

Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: i problemi di Rossella... arrivano a Napoli? Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 gennaio 2022 Venerdì 7 gennaio 2022 , su Rai 3 , Un posto al sole ci propone problemi sempre più vicini, una ragazza che non si dà pace e una bruttissima figura in ...

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 gennaio 2022 Venerdì 7 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone problemi sempre più

