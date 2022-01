Un anno fa l’assalto a Capitol Hill: il discorso di Biden contro Donald Trump (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ex presidente Usa Donald Trump “cercò di sovvertire la Costituzione e il voto” perché “non sapendo perdere” creò “una rete di menzogne sulle elezioni”. Sono le parole di Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, che sono tornati a parlare dell’attacco a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, in occasione del primo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ex presidente Usa“cercò di sovvertire la Costituzione e il voto” perché “non sapendo perdere” creò “una rete di menzogne sulle elezioni”. Sono le parole di Joee la sua vice Kamala Harris, che sono tornati a parlare dell’attacco ada parte dei sostenitori di, in occasione del primo L'articolo proviene da Inews24.it.

andreapurgatori : CAPITOL HILL, IL GIORNO DELLA PAURA. Un anno dopo, le immagini mai viste dell’assalto dei suprematisti bianchi che… - PaoloGentiloni : Un anno fa l’assalto al #Capitol di Washington. L’ora più buia per la democrazia americana. Da ricordare anche perc… - Tg3web : Washington. Un anno fa l'assalto a a Capitol Hill, uno degli giorni più difficili per la democrazia americana. - serenel14278447 : 'L’ATTACCO DEL 6 GENNAIO 2021 L’assalto al Congresso di un anno fa, parla Biden: «Trump cercò di rovesciare il voto… - Dondolino72 : RT @siamozeta: ???? Un anno fa, l’assalto a #CapitolHill da parte dei rivoltosi pro-Trump per interrompere la certificazione della vittoria d… -