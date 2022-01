Ultim’Ora GF Vip: Katia Ricciarelli fuori. Signorini si è arreso agli sponsor . L’ultima battuta è stata “fatale”. Cos’è successo di gravissimo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si complica la situazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Da giorni non si fa che parlare della cantante e sui social network sono in molti a chiedere a gran voce la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo. La sua colpa? Quella di aver pronunciato diverse frasi ignobili, giudicate misogine, omofobe e razziste. Dopo le reazioni furiosi dei concorrenti, ex e attuali, arrivano anche quelle degli sponsor del reality show guidato da Alfonso Signorini. Due aziende alimentari hanno infatti segnalato il comportamento di Katia Ricciarelli alla produzione del GF Vip e chiesto provvedimenti. Alcuni telespettatori, che seguono la diretta della trasmissione su Mediaset Extra, hanno contatto personalmente gli sponsor che hanno replicato con il medesimo messaggio: “Ci ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si complica la situazione dial Grande Fratello Vip. Da giorni non si fa che parlare della cantante e sui social network sono in molti a chiedere a gran voce la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo. La sua colpa? Quella di aver pronunciato diverse frasi ignobili, giudicate misogine, omofobe e razziste. Dopo le reazioni furiosi dei concorrenti, ex e attuali, arrivano anche quelle deglidel reality show guidato da Alfonso. Due aziende alimentari hanno infatti segnalato il comportamento dialla produzione del GF Vip e chiesto provvedimenti. Alcuni telespettatori, che seguono la diretta della trasmissione su Mediaset Extra, hanno contatto personalmente gliche hanno replicato con il medesimo messaggio: “Ci ...

