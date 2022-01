UFFICIALE – C’è il nuovo protocollo della Lega: si gioca con almeno 13 giocatori (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Serie A, dopo il consiglio straordinario di ieri, ha approvato il nuovo protocollo relativo alla gestione dei casi Covid per le prossime partite del campionato. Tale regolamento ricalca quello stilato dalla Uefa all’inizio dell’emergenza, con l’evidente scopo di limitare il numero di squadre “bloccate” dal Covid e dalle ASL e far proseguire regolarmente il campionato. Serie ASerie A, nuovo protocollo Covid-19 Ecco i quattro punti focali di questo regolamento: Qualora uno o più giocatori dello stesso club risultassero positivi al Covid la gara sarà disputata, purché il club in questione abbia almeno 13 giocatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della Primavera ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Serie A, dopo il consiglio straordinario di ieri, ha approvato ilrelativo alla gestione dei casi Covid per le prossime partite del campionato. Tale regolamento ricalca quello stilato dalla Uefa all’inizio dell’emergenza, con l’evidente scopo di limitare il numero di squadre “bloccate” dal Covid e dalle ASL e far proseguire regolarmente il campionato. Serie ASerie A,Covid-19 Ecco i quattro punti focali di questo regolamento: Qualora uno o piùtori dello stesso club risultassero positivi al Covid la gara sarà disputata, purché il club in questione abbia13tori (di cuiun portiere) tra quelli iscritti nelle rosePrima Squadra ePrimavera ...

