Tunisia, presidente Saied attacca magistratura politicizzata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Duro attacco a una parte della magistratura da parte del presidente tunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza, Saied afferma che 'tutti sanno che da decenni in Tunisia la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Duro attacco a una parte dellada parte deltunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza,afferma che 'tutti sanno che da decenni inla ...

Advertising

laboescapes : RT @nigrizia: L’ex ministro Noureddine Bhiri è stato fermato venerdì scorso. Ora è in ospedale dove sta attuando uno sciopero della fame. I… - nigrizia : L’ex ministro Noureddine Bhiri è stato fermato venerdì scorso. Ora è in ospedale dove sta attuando uno sciopero del… - giannibenali : @GrandeFratello Il figlio dell'ormai ex presidente della tunisia...potrebbe vincere questo reality a mani basse..... - giannibenali : Alex belli..quell'altro non so chi sia. Ma la domanda è..'Alessandro e alex' vabbè voglio dire solo che... fanno as… - formichenews : Il partito islamista, prima componente parlamentare, denuncia un arresto pretestuoso contro un suo alto esponente:… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente Tunisia, presidente Saied attacca magistratura politicizzata Duro attacco a una parte della magistratura da parte del presidente tunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza, Saied afferma che 'tutti sanno che da decenni in Tunisia la politica interviene nella giustizia. Una legge sul ...

I barconi dei migranti illegali ora arrivano anche dalla Turchia, un traffico che Erdogan usa per scopi economici e geopolitici Questa rotta è infatti più lunga di quelle che partono dalla Libia e dalla Tunisia verso ... Brusaferro, presidente dell'istituto superiore di Sanità: la... Antitrust, multa di 10,9 milioni a Unieuro, ...

Tunisia, l'ex presidente Marzouki condannato per attentato alla sicurezza Rivista Africa Tunisia, presidente Saied attacca magistratura politicizzata Duro attacco a una parte della magistratura da parte del presidente tunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza, Saied afferma che "tutti sanno che da decenni in Tunisia la politica i ...

La falsa retorica della Tunisia come Paese sicuro e i diritti violati di chi raggiunge l'Italia Vorrei chiedere alle autorità tunisine, chi beneficia dell'attuale gestione del fenomeno migratorio? . Una domanda a cui si è ampiamente data risposta lo scorso 14 dicembre 2021 al cineteatro Baretti ...

Duro attacco a una parte della magistratura da parte deltunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza, Saied afferma che 'tutti sanno che da decenni inla politica interviene nella giustizia. Una legge sul ...Questa rotta è infatti più lunga di quelle che partono dalla Libia e dallaverso ... Brusaferro,dell'istituto superiore di Sanità: la... Antitrust, multa di 10,9 milioni a Unieuro, ...Duro attacco a una parte della magistratura da parte del presidente tunisino Kaïs Saïed. In un video pubblicato dalla presidenza, Saied afferma che "tutti sanno che da decenni in Tunisia la politica i ...Vorrei chiedere alle autorità tunisine, chi beneficia dell'attuale gestione del fenomeno migratorio? . Una domanda a cui si è ampiamente data risposta lo scorso 14 dicembre 2021 al cineteatro Baretti ...