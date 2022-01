(Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo lasullo Spezia, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore del Verona, Igor. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è unache. Non era facile. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi, inc’è stato tantoed eraal. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e faccio loro i complimenti”. Ha parlato alla squadra per spronarla all’intervallo? “Anche nel primo tempo abbiamo creato, soprattutto a sinistra, e potevamo fare un gol o due. Io ho visto la partita, noi stavamo meglio, ...

Advertising

napolista : #Tudor: «Con il casino di questi giorni era difficile pensare al calcio, la vittoria vale doppio» A Dazn: «Abbiamo… - sportface2016 : #SpeziaVerona 1-2, #Tudor: 'Vittoria che vale doppio, difficile pensare al calcio con tutto questo casino' - sportli26181512 : LIVE Alle 14.30 Spezia-Verona: Motta lancia Agudelo, Tudor con Simeone - La_Me_Linda : tweet di apprezzamento per il verona calcio di tudor che con 10 positivi è andato alla spezia a giocarsi la partita… - salva8111 : RT @catenaaurea66: Il Medioevo finì a Bosworth Field il 22 agosto 1485. Sosterrò fino alla noia che se lì avesse vinto Riccardo il Plantage… -

Ultime Notizie dalla rete : Tudor Con

TUTTO mercato WEB

L'unica novità è in attacco,Strelec al posto di Manaj., in emergenza nel reparto difensivo, sceglie il terzetto Casale - Gunter - Ceccherini a protezione di Pandur, titolare tra i pali. ......l'EmpoliDi Francesco ma ancora Milinkovic - Savicun colpo di testa riporta in partita i biancocelesti e fissa il risultato sul 3 - 3. Nell'altra partita l'Hellas Verona di Igorvince ...Al "Picco" passa il Verona che con pieno merito supera 2-1 lo Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti entrano in campo con lo spirito g ...La Spezia, 6 gennaio 2022 - Doppio Caprari e lo Spezia va k.o. al Picco col Verona proprio quando chi sta sotto in classifica, coglie anche risultato pieno. Dopo un primo tempo in parità, nel quale gl ...