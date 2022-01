Tuanzebe al Napoli | quando firma? L’indizio social FOTO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Axelè un nuovo calciatore del. Manca solo l’annuncio ufficiale per il prestito secco del difensore centrale in arrivo dal Manchester United. Il giovane inglese ha lasciato l’Aston Villa e sarà a disposizione di Spalletti nei prossimi giorni.Calciomercatoè in città “?” è la domanda che tutti i tifosi delsi stanno ponendo da qualche giorno. La risposta è arrivata direttamente da Dimitri, fratello/agente di Axel, che pochi minuti fa ha pubblicato una bellissimanelle storie di Instagram, con uno scorcio della città di. Axelpotrebbe ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, tutto fatto per Axel #Tuanzebe dal @ManUtd: programmate le visite mediche - AlfredoPedulla : #Tuanzebe-#Napoli: domani via libera definitivo @ManUtd. Poi si potranno programmare visite - DiMarzio : Axel #Tuanzebe: jolly difensivo cresciuto nel #ManchesterUnited, ecco su chi ha messo gli occhi il #Napoli - AndreaC_1998_ : Tuanzebe dopo Juve-Napoli: - Olimpia07522322 : RT @areanapoliit: Tuanzebe è a Napoli. Il giocatore estasiato dal panorama partenopeo (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Tuanzebe Napoli

Ultime calciomercato- Mancano solo le visite mediche già fissate, poi l'annuncio classico di Aurelio De Laurentiis : Axelè il primo acquisto di gennaio della SSC, il difensore è già in città Come raccolto dalla nostra redazione, Axel è già in città:è arrivato oggi a, seguirà il match di stasera con la Juventus soltanto ...Gazzetta -atteso domani in Italia per le visite medicheAxel Tuanzebe è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore intanto sui social ha postato una foto su Instagram con il ...Tuanzebe in arrivo, ma il mercato del Napoli potrebbe non fermarsi. Spalletti, infatti, si augura che il difensore centrale non sia l'unico acquisto ...