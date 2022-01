Tsunami-Omicron | altro bollettino da record | 220mila contagi “Codice nero” | peggio della prima ondata?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il giorno dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato deciso l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50, ilfotografa una situazione epidemiologica sempre più allarmante. È vero che l'Italia ha un alto tasso di vaccinati e che la varianteè meno aggressiva sotto il profilo dello sviluppomalattia, ma al tempo stesso con così tanti casi di Covid la pressione sugli ospedali è destinata a salire a livelli critici. Ildi oggi, giovedì 6 gennaio, rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 219.441ati, 46.770 guariti e 198 morti a fronte di 1.138.310 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 19,3 per cento (+2 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad ...