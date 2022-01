Trump risponde a Biden (con la solita faccia tosta): 'Usa il mio nome per dividere il Paese' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non si è fatta attendere la risposta di Trump al durissimo discorso di Joe Biden in occasione dell'anniversario di Capitol Hill. Biden, che ha accusato Trump di aver guidato un'insurrezione armata ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non si è fatta attendere la risposta dial durissimo discorso di Joein occasione dell'anniversario di Capitol Hill., che ha accusatodi aver guidato un'insurrezione armata ...

Advertising

FiordellisiFran : RT @globalistIT: Un criminale golpista, questo è: leggete cosa ha detto - globalistIT : Un criminale golpista, questo è: leggete cosa ha detto - Zio_Trump_ : RT @ZombieBuster5: Non è possibile imporre un obbligo di “vaccino” in difetto del medesimo. Ciò che viene imposto con il neologismo di sens… - PoliticaNewsNow : USA, Trump risponde a Biden: 'Usa il mio nome per dividere ulteriormente l'America' - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parla un anno dopo l'assalto di Capitol Hill. E punta il dito contro il predece… -