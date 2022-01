Tra attori, sportivi e cantanti, ce n'è per tutti i gusti! (Di giovedì 6 gennaio 2022) 40enni del 2022 guarda le foto Hanno la consapevolezza di se stessi tipica dell’età matura, ma ancora tanta energia da vendere e voglia di conquistare il mondo. E un po’ l’hanno già fatto, in verità, perché le star che compiranno 40 anni in questo 2022 hanno già successo da anni nei loro ambiti lavorativi. Leggi anche › Britney Spears, 40 anni da icona beauty dei primi Duemila Partendo dai vip italiani, a entrare negli “anta” quest’anno sono diversi volti del piccolo e del grande schermo: da Laura Chiatti a Francesco ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 gennaio 2022) 40enni del 2022 guarda le foto Hanno la consapevolezza di se stessi tipica dell’età matura, ma ancora tanta energia da vendere e voglia di conquistare il mondo. E un po’ l’hanno già fatto, in verità, perché le star che compiranno 40 anni in questo 2022 hanno già successo da anni nei loro ambiti lavorativi. Leggi anche › Britney Spears, 40 anni da icona beauty dei primi Duemila Partendo dai vip italiani, a entrare negli “anta” quest’anno sono diversi volti del piccolo e del grande schermo: da Laura Chiatti a Francesco ...

