Torino, si avvicina il nuovo esterno: arriva dalla Lazio! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torino e Lazio hanno raggiunto l’intesa per portare Mohamed Fares a vestire la maglia granata. Come riporta Alfredo Pedullà l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra poco superiore a 5,5 milioni di euro. Mohamed Fares, Genoa Mohamed Fares, classe 1996, è di proprietà della Lazio ma attualmente in prestito al Genoa e si sta preparando a cambiare di nuovo maglia. In questa stagione ha realizzato due goal e un assist in sette presenze e Ivan Juric è pronto ad accogliere il suo nuovo esterno sinistro. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022)e Lazio hanno raggiunto l’intesa per portare Mohamed Fares a vestire la maglia granata. Come riporta Alfredo Pedullà l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra poco superiore a 5,5 milioni di euro. Mohamed Fares, Genoa Mohamed Fares, classe 1996, è di proprietà della Lazio ma attualmente in prestito al Genoa e si sta preparando a cambiare dimaglia. In questa stagione ha realizzato due goal e un assist in sette presenze e Ivan Juric è pronto ad accogliere il suosinistro. Simone Borghi

