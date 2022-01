Torino, Cairo: «Lavoriamo a nuove misure per salvaguardare il campionato» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato l’attuale situazione della Serie A, tra i vari rinvii causa Covid Ai microfoni dell’ANSA, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell’attuale situazione sanitaria in Serie A. SERIE A – «Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sono misure prese in fretta e furia. Guardiamo all’esempio della Premier League: i contagi in Inghilterra erano molto alti ma hanno salvaguardato il campionato e allo stesso tempo il merito sportivo: se i positivi sono troppi, la partita si rinvia e si recupera». nuove misure – «Stiamo varando delle misure che secondo me sono fatte in modo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Urbano, presidente del, ha commentato l’attuale situazione della Serie A, tra i vari rinvii causa Covid Ai microfoni dell’ANSA, Urbano, presidente del, ha parlato dell’attuale situazione sanitaria in Serie A. SERIE A – «Bisognail, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sonoprese in fretta e furia. Guardiamo all’esempio della Premier League: i contagi in Inghilterra erano molto alti ma hanno salvaguardato ile allo stesso tempo il merito sportivo: se i positivi sono troppi, la partita si rinvia e si recupera».– «Stiamo varando delleche secondo me sono fatte in modo ...

