Tobias Menzies sarà il protagonista della serie Manhunt

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L'attoreilnuova, ambientata dopo la morte di Abramo Lincoln, prodotta per Apple TV+.ildi, una nuovaprodotta per Apple TV+ che è stata sviluppata da Monica Beletsky. Il progetto la vedrà coinvolta come showrunner e produttrice esecutiva ed è basato sul libro: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer scritto da James Swanson. Alla regia diè stato impegnato Carl Franklin e laviene descritta come un mix di realtà e thriller. Gli episodi trasporteranno gli spettatori nel periodo successivo ...

Tobias Menzies è pronto per vestire i panni del segretario alla guerra e amico di Lincoln, Edwin Stanton, alla ricerca dell'assassino del presidente.