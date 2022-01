Tiziano Ferro in lutto, la foto in lacrime: "Il ragazzo con tre cuori, non ha retto". La morte e il dolore | Guarda (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il lutto di Tiziano Ferro. Chi ha animali domestici, sa che la scomparsa del proprio compagno di vita a quattro zampe in molti casi porta con sé uno stravolgimento devastante. Insomma, non sono "solo animali". Il cantante di Latina, sul proprio profilo Facebook, lo conferma mostrando il lato di sé più sofferto e vulnerabile. In lacrime, abbracciato a Jake, il cagnone che è morto da poche ore: l'autore di Rosso relativo, Xdono e Sere nere lo ricorda con un post commovente. "Jake - scrive Tiziano -, ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più". Il cane era stato adottato da Ferro, che ricorda: "Grazie Giaco, per questo anno d'amore, perché ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildi. Chi ha animali domestici, sa che la scomparsa del proprio compagno di vita a quattro zampe in molti casi porta con sé uno stravolgimento devastante. Insomma, non sono "solo animali". Il cantante di Latina, sul proprio profilo Facebook, lo conferma mostrando il lato di sé più sofferto e vulnerabile. In, abbracciato a Jake, il cagnone che è morto da poche ore: l'autore di Rosso relativo, Xdono e Sere nere lo ricorda con un post commovente. "Jake - scrive-, ti chiamavo Ilcon tre: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non hapiù". Il cane era stato adottato da, che ricorda: "Grazie Giaco, per questo anno d'amore, perché ci ...

Corriere : Tiziano Ferro piange la morte del cane Jake: «Eri stato maltrattato per anni, grazie per il tuo amore» - fanpage : #TizianoFerro piange la morte di Jake, il cane che ha salvato dalla prigionia e delle cattiverie - AngelGrassiCARP : RT @Corriere: Tiziano Ferro piange la morte del cane Jake: «Eri stato maltrattato per anni, grazie per il tuo amore» - ilSimoPole : Ma la foto di Tiziano Ferro che insieme a @dario_head bacia un cane coi cuoricini? - Libramiyy : RT @fabiiffa: Tiziano Ferro da anni adotta cani adulti, quei cani che per una vita hanno cercato un’anima buona in grado di renderli felici… -