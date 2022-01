Advertising

infoitcultura : Tiziana Ferro è disperato: è morto il suo cane Jake. L'addio social è straziante -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziana Ferro

leggo.it

Sì perché Jake era un cane adulto che Tizianoe suo marito, Victor Allen , hanno deciso di prendere dal canile per donargli tutto l'amore che non aveva avuto fino a quel momento. Un amore ...Unitamente a fuseruole dell'età del, strumenti per tessere di uso sia familiare che ... conCaponi (responsabile delle collezioni), e Valentina Leonelli che hanno curato l'allestimento ...La perdita di un amico quattro zampe è sempre un momento straziante. E molto spesso anche i Vip rendono partecipi i loro follower del dolore che stanno provando per la scomparsa ...Il post straziante su Instagram di Tiziano Ferro per dare un ultimo saluto a Jake: "Maltrattamenti e canile, il tuo cuore non ha retto”.