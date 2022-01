The Resident 3, trama penultima puntata 7 gennaio 2022: un nuovo arrivo (Di giovedì 6 gennaio 2022) The Resident 3, dopo la pausa delle festività natalizie, tornerà in onda con la penultima puntata della stagione. Venerdì 7 gennaio, infatti, su Rai Due, saranno trasmessi gli episodi: Amare sorprese e L'alba di un giorno che non verrà. La trama rivela che al Chastain Park arriverà un rinomato chirurgo pediatrico che dovrà eseguire un intervento molto difficile, ma si scontrerà subito con AJ Austin e Devon Pravesh. Nel frattempo, Conrad Hawkins si troverà a gestire una situazione piuttosto complessa mentre Nic e Devon scopriranno che un ex paziente è stato vittima di Barrett Cain. Infine, Randolph Bell si dedicherà alla carriera televisiva. The Resident 3, trama 7 gennaio: AJ Austin e Pravesh si scontrano col nuovo chirurgo Il primo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) The3, dopo la pausa delle festività natalizie, tornerà in onda con ladella stagione. Venerdì 7, infatti, su Rai Due, saranno trasmessi gli episodi: Amare sorprese e L'alba di un giorno che non verrà. Larivela che al Chastain Park arriverà un rinomato chirurgo pediatrico che dovrà eseguire un intervento molto difficile, ma si scontrerà subito con AJ Austin e Devon Pravesh. Nel frattempo, Conrad Hawkins si troverà a gestire una situazione piuttosto complessa mentre Nic e Devon scopriranno che un ex paziente è stato vittima di Barrett Cain. Infine, Randolph Bell si dedicherà alla carriera televisiva. The3,: AJ Austin e Pravesh si scontrano colchirurgo Il primo ...

