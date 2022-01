Terremoto avvertito Napoli: area flegrea interessata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Terremoto a Napoli I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato questa sera alle ore 20,37 una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 della scala Richter. L’epicentro nella zona del vulcano Solfatara a Pozzuoli ad una profondità di 2,76 chilometri. La scossa è stata avvertita da molte persone, che hanno temuto che l’intensità della scossa potesse crescere ulteriormente. Terremoto a Napoli: gli aggiornamenti Il Terremoto è stato avvertito poco dopo le 20.30, con epicentro l’area flegrea. La profondità è stata accertata ad una profondità di tre chilometri. Il sisma è stato avvertito in gran parte della zona flegrea ma anche a Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, così come pure a Quarto e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022)I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato questa sera alle ore 20,37 una scossa didi magnitudo 2.3 della scala Richter. L’epicentro nella zona del vulcano Solfatara a Pozzuoli ad una profondità di 2,76 chilometri. La scossa è stata avvertita da molte persone, che hanno temuto che l’intensità della scossa potesse crescere ulteriormente.: gli aggiornamenti Ilè statopoco dopo le 20.30, con epicentro l’. La profondità è stata accertata ad una profondità di tre chilometri. Il sisma è statoin gran parte della zonama anche a Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, così come pure a Quarto e ...

napolipiucom : Terremoto avvertito Napoli: area flegrea interessata #napoli #Terremoto #ForzaNapoliSempre - doomboy : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di cui non sappiamo ancora la magnitudo è appena stato avvertito nella zona di #Pozzuoli, ai Campi Flegre… - Socialmenteesc : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di cui non sappiamo ancora la magnitudo è appena stato avvertito nella zona di #Pozzuoli, ai Campi Flegre… - Trovolavorobiz : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di cui non sappiamo ancora la magnitudo è appena stato avvertito nella zona di #Pozzuoli, ai Campi Flegre… - MariaRo99325323 : Qualcuno ha avvertito piccola scossa di terremoto, poco fa? Napoli -