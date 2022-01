Tennis: via dall'Australia, Djokovic presenta ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: il numero uno del mondo di Tennis Novak Djokovic ha presentato ricorso contro l’espulsione dall’Australia, dopo la revoca del suo visto che non ha soddisfatto i requisiti di ingresso... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: il numero uno del mondo diNovakhatocontro l’espulsione, dopo la revoca del suo visto che non ha soddisfatto i requisiti di ingresso...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis via Over 50, vaccino obbligatorio ... il numero uno del mondo di tennis, Novak Djokovic è stato bloccato in aereo e poi piantonato in un ... vittima una ragazza di 19 anni, soccorsa dalla polizia intorno all'una e mezza all'angolo con via ...

Djokovic, niente Open: visto cancellato, deve lasciare l'Australia "Mentre il Governo vittoriano e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di ... Colleghi in rivolta Nelle scorse ore, più voci si erano alzate contro la notizia del via libera ...

