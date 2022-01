Tennis | Srdjan Djokovic | “Novak sarà un simbolo del mondo libero”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Una situazione incredibile. Il n.1 del, si è visto respinto il visto che avrebbe dovuto far sì che entrasse in Australia per giocare gli Australian Open. La documentazione, stando a quanto affermato dalle autorità locali, si è rivelata errata e per questo il campione nativo di Belgrado, dopo essere stato trattenuto per diverse ore in aeroporto, dovrà far ritorno in patria. Come è stato riportato da Paul Sakkal,costretto a ripartire al più tardi giovedì, mentre i suoi avvocati stanno cercando di trovare il modo di fare un qualche tipo di ricorso contro la decisione. Nei fatti, il Border Force ha ritenuto insufficienti le prove che attestassero la famosa esenzione al vaccino. Così il Primo Ministro d’Australia, Scott Morrison: “Il visto del signor ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Le parole di papà Djokovic dopo quanto accaduto in Australia... - Ticinonline : L'ansia di Srdjan Djokovic: «Non ho idea di cosa stia succedendo» #tennis #djokovic #novakdjokovic #coronavirus - TennisWorldit : Novak Djokovic in isolamento all'aeroporto, Srdjan: 'È assurdo!' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Srdjan

Tuona intanto anche il padre,Djokovic, che parla del figlio separato dal resto del suo team ... si era capito che il numero uno delmondiale non sarebbe entrato con facilità nel Paese. E ...Lo riporta l'emittente "Bbc Australia", precisando che gli avvocati del campione di...Djokovic, padre del tennista, ha dichiarato all'agenzia russa "Sputnik" di essere all'oscuro delle ...Tennis star Novak Djokovic has had his visa to enter Australia dramatically revoked on his arrival in Melbourne. The world number one was held in the city's airport for several hours before border ...Novak Djokovic was left stranded at a Melbourne airport overnight, caught in a internatonal political maelstrom over whether Australia would honour the World No. 1’s medical exemption from vaccine ...