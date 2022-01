Tennis, presidente Serbia Vucic: “Djokovic è vittima di una caccia alle streghe politica” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente serbo Aleksandar Vucic, prende le difese di Novak Djokovic e dice: “Djokovic è vittima di una caccia alle streghe politica”. Vucic ha parlato mentre i tifosi del Tennista si sono radunati dinnanzi al Parlamento serbo, a Belgrado, per manifestare il loro sostegno nei confronti del numero 1 al mondo dopo che le autorità australiane hanno negato il suo visto d’ingresso. Il padre di Novak, Srdjan Djokovic, ha definito suo figlio “Spartacus e leader del mondo libertario” e al termine della propria conferenza stampa ha parlato ai manifestanti. “Grazie per l’amore che mostrate a Nole”, sono state le sue parole, mentre i manifestanti scandivano le frasi: “Nole, Nole”, “Nole, ti ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilserbo Aleksandar, prende le difese di Novake dice: “di una”.ha parlato mentre i tifosi delta si sono radunati dinnanzi al Parlamento serbo, a Belgrado, per manifestare il loro sostegno nei confronti del numero 1 al mondo dopo che le autorità australiane hanno negato il suo visto d’ingresso. Il padre di Novak, Srdjan, ha definito suo figlio “Spartacus e leader del mondo libertario” e al termine della propria conferenza stampa ha parlato ai manifestanti. “Grazie per l’amore che mostrate a Nole”, sono state le sue parole, mentre i manifestanti scandivano le frasi: “Nole, Nole”, “Nole, ti ...

