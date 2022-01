Tennis | Kei Nishikori rinuncia alla trasferta australiana per problemi all’anca | “Non ho ancora recuperato al 100%”

Advertising

F_Aqua9 : RT @InteBNLdItalia: Happy birthday Kei! ?? Presente in ben 8 delle ultime 9 edizioni disputate degli Internazionali BNL d'Italia e protagon… - NgcDanhV1 : RT @InteBNLdItalia: Happy birthday Kei! ?? Presente in ben 8 delle ultime 9 edizioni disputate degli Internazionali BNL d'Italia e protagon… - keinishikori39 : RT @InteBNLdItalia: Happy birthday Kei! ?? Presente in ben 8 delle ultime 9 edizioni disputate degli Internazionali BNL d'Italia e protagon… - koro_charmmy : RT @InteBNLdItalia: Happy birthday Kei! ?? Presente in ben 8 delle ultime 9 edizioni disputate degli Internazionali BNL d'Italia e protagon… - tonov3_vanvi : RT @InteBNLdItalia: Happy birthday Kei! ?? Presente in ben 8 delle ultime 9 edizioni disputate degli Internazionali BNL d'Italia e protagon… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Kei

OA Sport

... nato esattamente vent'anni dopo una leggenda come Roger Federer ma cresciuto (da buon asiatico) nel mito diNishikori, deve puntare a fare il prossimo salto di qualità, col suoplay - ...Per quanto riguarda iltricolore saranno due i giocatori azzurri impegnati ad Adelaide. Si ...aur Fabio Fognini David Goffin Filip Krajinovic Federico Delbonis Albert Ramos VinolasNishikori ...Kei Nishikori non parteciperà ai prossimi Australian Open 2022, validi come primo Grand Slam della nuova stagione tennistica. Il talentuoso 32enne giapponese, già capace di raggiungere per ben quattro ...Kei Nishikori's hobbled hip has forced him to step out of the Australian Open. The 47th-ranked Japanese announced his withdrawal from the Melbourne major on social media. "Since the end of last year I ...