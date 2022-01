Tennis: a Torino manifesti satirici sul “caso Djokovic” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una serie di manifesti satirici sul “caso Djokovic”, firmati dal “Lumen art movement”, gruppo di art e streetart, sono comparsi nelle ultime ore a Torino. “Supererò lo spazio e la luce per non farmi bucare, percheè sei un essere speciale”, si legge in uno di essi, con il chiaro riferimento al brano “La Cura” di Franco Battiato. Oltre al testo, c’è anche la foto del Tennista serbo in procinto di colpire una pallina da Tennis che ha le sembianze del Covid-19. Altri manifesti, sempre corredati dalla foto del campione, recitano “Al mio segnale scatenate il disdegno” e “Perchè io so io e voi non siete un…”. Le opere sono state realizzate a seguito della querelle che ha visto protagonista Djokovic e il governo australiano, che ha bloccato il ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una serie disul “”, firmati dal “Lumen art movement”, gruppo di art e streetart, sono comparsi nelle ultime ore a. “Supererò lo spazio e la luce per non farmi bucare, percheè sei un essere speciale”, si legge in uno di essi, con il chiaro riferimento al brano “La Cura” di Franco Battiato. Oltre al testo, c’è anche la foto delta serbo in procinto di colpire una pallina dache ha le sembianze del Covid-19. Altri, sempre corredati dalla foto del campione, recitano “Al mio segnale scatenate il disdegno” e “Perchè io so io e voi non siete un…”. Le opere sono state realizzate a seguito della querelle che ha visto protagonistae il governo australiano, che ha bloccato il ...

