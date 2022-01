Tempesta d'amore, anticipazioni 6 gennaio: Maja perdona Florian? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per Maja e Florian si prospetterà una romantica serata insieme, come preannunciano le anticipazioni di oggi, giovedì 6 gennaio. Il tutto partirà grazie a Shirin che, ormai sopraffatta dai sentimenti che prova per Florian e decisa a non compromettere di nuovo la sua preziosa amicizia con Maja, deciderà non solo di farsi da parte, ma addirittura di fare da Cupido tra i due ex fidanzati. La Ceylan ha già provveduto a lasciare l'appartamento che condivideva con Max e Vogt e si è trasferita dall'amica, poi, dopo aver ricevuto un romantico invito da parte del guardaboschi per una serata speciale, ha deciso di far sì che all'appuntamento si rechi la Von Thalheim affinché, una volta sola con il suo amato, i due possano ricongiungersi. Florian, rimasto in compagnia di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Persi prospetterà una romantica serata insieme, come preannunciano ledi oggi, giovedì 6. Il tutto partirà grazie a Shirin che, ormai sopraffatta dai sentimenti che prova pere decisa a non compromettere di nuovo la sua preziosa amicizia con, deciderà non solo di farsi da parte, ma addirittura di fare da Cupido tra i due ex fidanzati. La Ceylan ha già provveduto a lasciare l'appartamento che condivideva con Max e Vogt e si è trasferita dall'amica, poi, dopo aver ricevuto un romantico invito da parte del guardaboschi per una serata speciale, ha deciso di far sì che all'appuntamento si rechi la Von Thalheim affinché, una volta sola con il suo amato, i due possano ricongiungersi., rimasto in compagnia di ...

