Tamoil, l’ex raffineria di Cremona inquina ancora. La prova in una perizia del tribunale che chiama in causa il sito fermo da dieci anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’azienda petrolifera Tamoil di Cremona, nonostante da dieci anni sia stata trasformata in deposito dopo la cessazione dell’attività di raffinazione, non smette di inquinare i terreni e la falda delle aree esterne al sito industriale. Le rilevazioni, a seguito dei campionamenti commissionati dalla canottieri Bissolati, società sportiva situata in fregio alla ex raffineria, hanno certificato la presenza di prodotto surnatante, una sostanza inquinante costituita da idrocarburi non emulsionati con l’acqua di falda, fra i cinque e i nove metri all’interno della falda stessa. Stando all’accertamento tecnico preventivo (Atp) chiesto al tribunale di Cremona, gli idrocarburi provengono dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’azienda petroliferadi, nonostante dasia stata trasformata in depodopo la cessazione dell’attività di raffinazione, non smette dire i terreni e la falda delle aree esterne alindustriale. Le rilevazioni, a seguito dei campionamenti commissionati dalla canottieri Bissolati, società sportiva situata in fregio alla ex, hanno certificato la presenza di prodotto surnatante, una sostanzante costituita da idrocarburi non emulsionati con l’acqua di falda, fra i cinque e i nove metri all’interno della falda stessa. Stando all’accertamento tecnico preventivo (Atp) chiesto aldi, gli idrocarburi provengono dal ...

