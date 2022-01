Susanna Ceccardi, positiva e bloccata in Egitto l’eurodeputata della Lega (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è bloccata in Egitto perché risultata positiva al tampone Covid mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Avrebbe dovuto prendere oggi il volo di ritorno, ma è rimasta a Marsa Alam, una delle destinazioni inserite nei corridoi turistici “Covid free”. A rivelarlo è stata la stessa ex candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana: “La notte tra il 4 e il 5 ho avuto una forte febbre – spiega – la mattina del 5 mi sono sottoposta a due tamponi antigenici (qui non vengono fatti molecolari) che sono risultati positivi. Quindi sono stata posta immediatamente in isolamento: sono in una camera separata dai miei familiari, per fortuna negativi. Sarò sottoposta a nuovi tamponi decorse 72 ore da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’europarlamentareinperché risultataal tampone Covid mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Avrebbe dovuto prendere oggi il volo di ritorno, ma è rimasta a Marsa Alam, una delle destinazioni inserite nei corridoi turistici “Covid free”. A rivelarlo è stata la stessa ex candidata del centrodestra alla presidenzaRegione Toscana: “La notte tra il 4 e il 5 ho avuto una forte febbre – spiega – la mattina del 5 mi sono sottoposta a due tamponi antigenici (qui non vengono fatti molecolari) che sono risultati positivi. Quindi sono stata posta immediatamente in isolamento: sono in una camera separata dai miei familiari, per fortuna negativi. Sarò sottoposta a nuovi tamponi decorse 72 ore da ...

