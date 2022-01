Super brand, aerei e turismo. Così il lusso ci porta fuori dal Covid (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante Omicron i titoli del lusso e dei viaggi si risvegliano, stando all’indice Stoxx Europe 600. Un primo ritorno ai massimi c’era stato a maggio 2021, neutralizzato dal calo a dicembre per il diffondersi della variante del Covid. Lunedì l’indice ha recuperato oltre il 3 per cento, e ieri ancora un punto. A trainare i rialzi sono le compagnie aeree, con il più 11 di British, il 9 di easyJet, l’8 di Ryanair, Air France e Lufthansa. Anche Lvmh, il gruppo francese del lusso, è salito ai massimi da cinque anni e i rivali Kering e Richemont vi si stanno riportando. Gli esperti dicono che la minore pericolosità di Omicron, nonostante la maggiore contagiosità, fa sperare che nel 2022 il Covid divenga endemico, e gli investitori si portano avanti, un atteggiamento ottimista per le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante Omicron i titoli dele dei viaggi si risvegliano, stando all’indice Stoxx Europe 600. Un primo ritorno ai massimi c’era stato a maggio 2021, neutralizzato dal calo a dicembre per il diffondersi della variante del. Lunedì l’indice ha recuperato oltre il 3 per cento, e ieri ancora un punto. A trainare i rialzi sono le compagnie aeree, con il più 11 di British, il 9 di easyJet, l’8 di Ryanair, Air France e Lufthansa. Anche Lvmh, il gruppo francese del, è salito ai massimi da cinque anni e i rivali Kering e Richemont vi si stanno rindo. Gli esperti dicono che la minore pericolosità di Omicron, nonostante la maggiore contagiosità, fa sperare che nel 2022 ildivenga endemico, e gli investitori sino avanti, un atteggiamento ottimista per le ...

Advertising

delittodinapoli : @lesbogirIy Allora io sono super mega fan di Rihanna e adoro Fenty Beauty (che vabbè è un brand black-owned e guard… - ilmessaggeroit : #dr Automobiles annuncia lancio di due nuovi brand. #bilancio 2021 super, 8.362 immatricolazioni (+ 140%) - gianmarcodemi : Per ora nel secondo giorno del 2022 una certezza dell’anno appena trascorso e la martellante #pubblicità del #brand… - gianmarcodemi : Per ora nel secondo giorno del 2022 una certezza dell’anno appena trascorso e la martellante #pubblicità del #brand… - winterbvantae : anyway seokjin fashion designer genio della moda i brand devono tremare per questi capi creati da lui istg il conce… -

Ultime Notizie dalla rete : Super brand UGG, Cher è la protagonista super glam della campagna Primavera 2022 I l brand iconico dei comfy boots dunque l'ha desiderata come super protagonista, musa, volto, corpo e, soprattutto, voce di una nuova generazione , di una nuova stagione, di un futuro immediato ...

Samsung Galaxy S22 Ultra avrà fotocamere ancora più resistenti ... i riflettori tornano a essere puntati sul prossimo grande annuncio del brand, ovvero la linea ... Fotocamera principale da 108MP f/1,8 con OIS, PDAF (Phase Detection Autofocus) e Super Clear Glass ...

DR Automobiles annuncia lancio di due nuovi brand. Bilancio 2021 super, 8.362 immatricolazioni (+ 140%) Il Messaggero - Motori I liconico dei comfy boots dunque l'ha desiderata comeprotagonista, musa, volto, corpo e, soprattutto, voce di una nuova generazione , di una nuova stagione, di un futuro immediato ...... i riflettori tornano a essere puntati sul prossimo grande annuncio del, ovvero la linea ... Fotocamera principale da 108MP f/1,8 con OIS, PDAF (Phase Detection Autofocus) eClear Glass ...