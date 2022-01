Sulle Ffp2, le associazioni di farmacisti ci risparmino l'ipocrisia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Qualche volta vengo colto da improvvisi attacchi di stalinismo, o almeno di statalismo sfrenato. Mi sale in corpo un’insopprimibile smania di confische, precettazioni e commissariamenti per rimettere in riga chi non lavora per il bene del popolo. Mi è accaduto pochi giorni fa, leggendo le dichiarazioni entusiaste del presidente della Fofi, Federazione ordini farmacisti italiani, Andrea Mandelli, in merito all’accordo sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 a 75 centesimi raggiunto tra le associazioni di categoria e la struttura del generale Francesco Paolo Figliuolo: “In questi quasi due anni”, ha dettato Mandelli al Quotidiano sanità, “i farmacisti sono sempre stati pronti a fare la propria parte, schierandosi al fianco dei cittadini. Non vi era perciò alcun dubbio che la trattativa tra il generale Figliuolo e le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Qualche volta vengo colto da improvvisi attacchi di stalinismo, o almeno di statalismo sfrenato. Mi sale in corpo un’insopprimibile smania di confische, precettazioni e commissariamenti per rimettere in riga chi non lavora per il bene del popolo. Mi è accaduto pochi giorni fa, leggendo le dichiarazioni entusiaste del presidente della Fofi, Federazione ordiniitaliani, Andrea Mandelli, in merito all’accordo sul prezzo calmierato delle mascherinea 75 centesimi raggiunto tra ledi categoria e la struttura del generale Francesco Paolo Figliuolo: “In questi quasi due anni”, ha dettato Mandelli al Quotidiano sanità, “isono sempre stati pronti a fare la propria parte, schierandosi al fianco dei cittadini. Non vi era perciò alcun dubbio che la trattativa tra il generale Figliuolo e le ...

