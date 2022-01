Sudan: lacrimogeni vicino al palazzo presidenziale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le forze di sicurezza Sudanesi sono intervenute lanciando lacrimogeni nei pressi del palazzo presidenziale a Khartoum per disperdere una delle manifestazioni in corso in tutto il Paese contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le forze di sicurezzaesi sono intervenute lanciandonei pressi dela Khartoum per disperdere una delle manifestazioni in corso in tutto il Paese contro il ...

Advertising

borrillo62 : RT @GiulioTerzi: Lacrimogeni sui manifestanti anti golpe a Khartoum in Sudan - GiulioTerzi : Lacrimogeni sui manifestanti anti golpe a Khartoum in Sudan - CatelliRossella : Lacrimogeni sui manifestanti anti golpe a Khartoum in Sudan - Africa - ANSA - GiulioTerzi : Lacrimogeni sui manifestanti anti golpe a Khartoum in Sudan - ilmetropolitan : ???? #Sudan. #Lacrimogeni contro manifestanti a #cortei contro il #golpe -