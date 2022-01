Successo per un Concerto di Natale all’insegna della gioia di stare insieme (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è aperto sulle note di “Bambini”, nel tardo pomeriggio di domenica 2 gennaio, nella Chiesa del SS Salvatore di Socia, in Cosentini, frazione di Montecorice il primo Concerto di Natale del Coro della Socia. “Non c’era modo migliore per iniziare, perché proprio i bambini sono la spina dorsale del nostro coro, la nostra motivazione”, hanno ribadito gli organizzatori, felicemente sorpresi dalla grande partecipazione di pubblico e soddisfatti per la riuscita dell’evento. A dirigere e accompagnare il Coro, il Maestro Manlio Monzo, che ha fortemente voluto la serata: “Dopo un lungo lavoro di preparazione, il Coro era pronto per un debutto ufficiale anche al di fuori del contesto liturgico. E penso che la serata non abbia deluso le aspettative degli spettatori”. Il coro della Socia è nato circa tre anni fa ed è formato da ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è aperto sulle note di “Bambini”, nel tardo pomeriggio di domenica 2 gennaio, nella Chiesa del SS Salvatore di Socia, in Cosentini, frazione di Montecorice il primodidel CoroSocia. “Non c’era modo migliore per iniziare, perché proprio i bambini sono la spina dorsale del nostro coro, la nostra motivazione”, hanno ribadito gli organizzatori, felicemente sorpresi dalla grande partecipazione di pubblico e soddisfatti per la riuscita dell’evento. A dirigere e accompagnare il Coro, il Maestro Manlio Monzo, che ha fortemente voluto la serata: “Dopo un lungo lavoro di preparazione, il Coro era pronto per un debutto ufficiale anche al di fuori del contesto liturgico. E penso che la serata non abbia deluso le aspettative degli spettatori”. Il coroSocia è nato circa tre anni fa ed è formato da ...

