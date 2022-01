Stop lavori in casa Malacalza. La curia: "Pericoli e danni alla chiesa" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sospesi dal tribunale, in via cautelare, i lavori di scavo nei pressi della chiesa Divo Martino per la realizzazione di un passo carrabile interrato nella proprietà di Vittorio Malacalza, a Portofino. Lo ha deciso il giudice Andrea Del Nevo che ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta presentata dalla parrocchia con il benestare della curia vescovile di Chiavari. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sospesi dal tribunale, in via cautelare, idi scavo nei pressi dellaDivo Martino per la realizzazione di un passo carrabile interrato nella proprietà di Vittorio, a Portofino. Lo ha deciso il giudice Andrea Del Nevo che ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta presentata dparrocchia con il benestare dellavescovile di Chiavari. Segui su affaritaliani.it

