Spezia-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna la Serie A e lo fa con una giornata molto ricca. Tra i tanti match nella giornata dell’Epifania anche Spezia-Hellas Verona, che si affrontano nel ventesimo turno di campionato. Una prima parte di stagione differente tra le due squadre, che occupano posizioni diverse in classifica. I padroni di casa si trovano al diciassettesimo posto in classifica, con 16 punti. Una stagione tribolata per la squadra di Thiago Motta, che ha alternato periodi di buone prestazioni ad altri di prove sconfortanti. Gli ultimi risultati positivi hanno concesso, però, ai liguri di ritrovarsi con un margine di 5 punti dalla zona retrocessione. Margine che andrà protetto ad ogni costo. Discorsi differenti per gli ospiti, che con 24 punti stazionano tranquillamente a metà classifica. Gli uomini di Tudor sono una delle rivelazioni di questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna laA e lo fa con una giornata molto ricca. Tra i tanti match nella giornata dell’Epifania anche, che si affrontano nel ventesimo turno di campionato. Una prima parte di stagione differente tra le due squadre, che occupano posizioni diverse in classifica. I padroni di casa si trovano al diciassettesimo posto in classifica, con 16 punti. Una stagione tribolata per la squadra di Thiago Motta, che ha alternato periodi di buone prestazioni ad altri di prove sconfortanti. Gli ultimi risultati positivi hanno concesso, però, ai liguri di ritrovarsi con un margine di 5 punti dalla zona retrocessione. Margine che andrà protetto ad ogni costo. Discorsi differenti per gli ospiti, che con 24 punti stazionano tranquillamente a metà classifica. Gli uomini di Tudor sono una delle rivelazioni di questo ...

