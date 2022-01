Spezia-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tantissimi assenti! (Di giovedì 6 gennaio 2022) La 20° giornata di campionato, la prima dopo la sosta natalizia, finora è stata caratterizzata dalle tante assenze, causa Covid. Tra le squadre più colpite ci sono Spezia ed Hellas Verona, impegnate nel match delle 14:30: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a svelarvi le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per la prima partita del girone di ritorno. I padroni di casa occupano attualmente la diciassettesima posizione in classifica con 16 punti, 5 in più del Genoa terzultimo. Prima della sosta i liguri hanno battuto il Napoli, al Maradona, con uno “striminzito” 1-0. Risultato che ha dato morale all’ambiente e che, per ora, ha allontanato il rischio di esonero per Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano per restare fuori dalla zona rossa della classifica manderà ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) La 20° giornata di campionato, la prima dopo la sosta natalizia, finora è stata caratterizzata dalle tante assenze, causa Covid. Tra le squadre più colpite ci sonoed, impegnate nel match delle 14:30: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a svelarvi leche scenderanno in campo per la prima partita del girone di ritorno. I padroni di casa occupano attualmente la diciassettesima posizione in classifica con 16 punti, 5 in più del Genoa terzultimo. Prima della sosta i liguri hanno battuto il Napoli, al Maradona, con uno “striminzito” 1-0. Risultato che ha dato morale all’ambiente e che, per ora, ha allontanato il rischio di esonero per Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano per restare fuori dalla zona rossa della classifica manderà ...

