Spallanzani | il Covid verso uno scenario da infezione stagionale Variante Omicron meno aggressiva

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per il Comitato tecnico scientifico19 dellol’evoluzione di-19unarespiratoriaè «unoche appare sempre più possibile». E in un post...

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani Covid

'L'evoluzione del- 19 verso un'infezione respiratoria stagionale è uno scenario che oggi appare sempre più ... direttore sanitario dell'istitutodi Roma. 'L'aumento dei casi - ha ...Per il Comitato tecnico scientifico19 dellol'evoluzione di- 19 verso una infezione respiratoria stagionale è "uno scenario che appare sempre più possibile". E in un post pubblicato su Facebook dal direttore ...Da ieri due pazienti dell’Ospedale Spallanzani di Roma con patologie preesistenti, che li mettevano a rischio di sviluppare un Covid grave, sono in terapia con il "Molnupinavir", il farmaco che "sommi ...Per il Comitato tecnico scientifico Covid 19 dello Spallanzani l’evoluzione di Covid-19 verso una infezione respiratoria stagionale è «uno scenario che appare sempre più possibile». E in un post pubbl ...