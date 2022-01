Sotto l’hotel di Djokovic arrivano i fan, le urla per il tennista No vax: «Libertà» – Il video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Davanti all’hotel dove Novak Djokovic è trattenuto, a Melbourne, un gruppetto di supporter contrario alle restrizioni anti-Covid sta manifestando per esprimere solidarietà al tennista numero uno al mondo. Arrivato nel Paese per giocare gli Australian Open, a Nole è stato revocato il visto dal momento che non è vaccinato. «Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini», ha detto il primo ministro Scott Morrison, «Nessuno è al di sopra di queste regole». Non più di una dozzina di persone chiede «Libertà per Djokovic» e scandisce cori, tenendo alte le bandiere della Serbia, nazionalità di Nole. Nelle ultime ore l’Australia ha deciso di ritardare l’espulsione della star del tennis che ha presentato ricorso contro la negazione del visto d’ingresso per violazione delle regole ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Davanti aldove Novakè trattenuto, a Melbourne, un gruppetto di supporter contrario alle restrizioni anti-Covid sta manifestando per esprimere solidarietà alnumero uno al mondo. Arrivato nel Paese per giocare gli Australian Open, a Nole è stato revocato il visto dal momento che non è vaccinato. «Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini», ha detto il primo ministro Scott Morrison, «Nessuno è al di sopra di queste regole». Non più di una dozzina di persone chiede «per» e scandisce cori, tenendo alte le bandiere della Serbia, nazionalità di Nole. Nelle ultime ore l’Australia ha deciso di ritardare l’espulsione della star del tennis che ha presentato ricorso contro la negazione del visto d’ingresso per violazione delle regole ...

