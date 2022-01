Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia 2022 | chi parteciperà? Anticipazioni e ospiti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Questa sera alle ore 20:40, su Rai 1, andrà in onda “”, l’appuntamento televisivo condotto da Amadeus che accompagnerà l’estrazione dei biglietti della. Dal Teatro delle Vittorie di Roma, Amadeus condurrà di fatto una puntatadel celebre gioco a premi, anche se la formula resterà la stessa delle puntate “classiche”. Tuttavia, per la grande occasione i partecipanti saranno volti noti della televisionena: saranno infatti presenti Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello e Francesca Chillemi, ma anche Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Glivip verranno inoltre chiamati a partecipare al gioco ...

Nel corso della trasmissione Rai 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro. Confermato anche quest'anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, l'appuntamento con "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia.