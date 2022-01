SOLITI IGNOTI LOTTERIA ITALIA: AMADEUS TRA BOOM DI BIGLIETTI VENDUTI E GRANDI OSPITI (Di giovedì 6 gennaio 2022) Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in diretta su Rai1 dalle 20.35, l’appuntamento con SOLITI IGNOTI – Speciale LOTTERIA ITALIA, lo show condotto da AMADEUS e abbinato alla LOTTERIA ITALIA. Il galà della Befana è dedicato all’estrazione finale dei BIGLIETTI fortunati con il primo premio da ben 5 milioni di euro. Aspettando i dati definitivi, si registra una crescita del 39,6% rispetto al 2020 con quasi 6,4 milioni di BIGLIETTI VENDUTI. La Lombardia è prima, seguita da Lazio e Campania. Ultima la Valle d’Aosta. Le vendite nelle tabaccherie e ricevitorie fanno segnare un +28,1% mentre negli Autogrill crescita record del 107%. Tanti gli OSPITI che prendono parte ai SOLITI ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 gennaio 2022) Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in diretta su Rai1 dalle 20.35, l’appuntamento con– Speciale, lo show condotto dae abbinato alla. Il galà della Befana è dedicato all’estrazione finale deifortunati con il primo premio da ben 5 milioni di euro. Aspettando i dati definitivi, si registra una crescita del 39,6% rispetto al 2020 con quasi 6,4 milioni di. La Lombardia è prima, seguita da Lazio e Campania. Ultima la Valle d’Aosta. Le vendite nelle tabaccherie e ricevitorie fanno segnare un +28,1% mentre negli Autogrill crescita record del 107%. Tanti gliche prendono parte ai...

