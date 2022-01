Soliti Ignoti e la Lotteria Italia 2021 | annunciati in diretta i premi milionari

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Come da tradizione, nel giorno dell'Epifania si rivelano i biglietti vincenti dellae, quest'anno, l'estrazione è stata fatta insu Rai 1 con uno speciale appuntamento dei- Il ritorno. A giocare da Amadeus è stata la conduttrice di Domenica In, Mara Venier. Tra glinon sono mancati i vipni come Francesca Chillemi, Lino Banfi, Fiorello, Matilde Gioli e Nino Frassica. A ciascun ignoto famoso è stato assegnato un simbolo che poi, al momento dell'estrazione, è stato accorpato ai cinquedi prima categoria. In seguito vi sveliamo i codici dei tagliandi- Il ritorno Speciale: ...

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 - 2022 sono stati venduti a Formigine (Modena), Magliano Sabina (Rieti), Trapani e Roma.