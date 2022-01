Soleil Sorge, richiesta espulsione immediata per la concorrente del GFVip! Ecco il motivo (Di giovedì 6 gennaio 2022) richiesta immediata espulsione per Soleil Sorge: “adesso basta, buttatela fuori!”. Vip ed e gieffini in rivolta contro l’influencer Nelle ultime settimane, l’atmosfera all’interno del loft di Cinecittà non sembra delle più rosee. Tra accesi scontri, polemiche, dibattiti e insulti di varia natura, ciò che emerge da questa sesta edizione del reality in versione VIP, è una diffusa propensione alla “cattiveria verbale” e ad atteggiamenti poco graditi da parte di pubblico e web. Se, all’inizio, la produzione del GF VIP decide all’unanimità di alleggerire le clausole relative ai provvedimenti disciplinari, oggi si dichiara contro ogni tipo di atteggiamento irrispettoso, violento e poco consono alle regole del programma. In passato infatti, tanti volti noti sono stati espulsi per aver commesso errori molto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)per: “adesso basta, buttatela fuori!”. Vip ed e gieffini in rivolta contro l’influencer Nelle ultime settimane, l’atmosfera all’interno del loft di Cinecittà non sembra delle più rosee. Tra accesi scontri, polemiche, dibattiti e insulti di varia natura, ciò che emerge da questa sesta edizione del reality in versione VIP, è una diffusa propensione alla “cattiveria verbale” e ad atteggiamenti poco graditi da parte di pubblico e web. Se, all’inizio, la produzione del GF VIP decide all’unanimità di alleggerire le clausole relative ai provvedimenti disciplinari, oggi si dichiara contro ogni tipo di atteggiamento irrispettoso, violento e poco consono alle regole del programma. In passato infatti, tanti volti noti sono stati espulsi per aver commesso errori molto ...

