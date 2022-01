Sheva sul mercato: “Miranchuck? vi spiego tutto!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Shevchenko si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul mercato della propria squadra. Il Genoa, negli ultimi giorni sembra essere molto interessato a Miranchuck, fantasista dell’Atalanta e della nazionale ucraina di calcio. Secondo le indiscrezioni, all’ex Milan, piacerebbe poter allenare il calciatore, già avuto in gestione quando sedeva sulla panchina della propria nazionale. Miranchuck-Atalanta Il tecnico, ha voluto però smentire le voci su una sua imposizione per avere a disposizione il trequartista. Queste le sue parole: “Miranchuk? Indico solo la posizione al mio direttore, le scelte le fanno lui ed il presidente”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Shevchenko si è lasciato andare ad alcune considerazioni suldella propria squadra. Il Genoa, negli ultimi giorni sembra essere molto interessato a, fantasista dell’Atalanta e della nazionale ucraina di calcio. Secondo le indiscrezioni, all’ex Milan, piacerebbe poter allenare il calciatore, già avuto in gestione quando sedeva sulla panchina della propria nazionale.-Atalanta Il tecnico, ha voluto però smentire le voci su una sua imposizione per avere a disposizione il trequartista. Queste le sue parole: “Miranchuk? Indico solo la posizione al mio direttore, le scelte le fanno lui ed il presidente”.

